Egresados de la generación 2023 de Enfermería del Centro Universitario de Estudios de la Salud de Aguascalientes (CUESA) denunciaron que, pese a haber iniciado sus trámites de titulación desde 2025, continúan sin recibir sus documentos ni contar con una fecha concreta para su entrega, situación que, aseguran, mantiene en incertidumbre su futuro profesional.

Los afectados señalaron que han acudido en repetidas ocasiones a las instalaciones de la institución para solicitar información, pero únicamente han recibido respuestas sin fechas ni explicaciones precisas. La preocupación aumentó al conocer que generaciones posteriores estarían próximas a recibir sus títulos, mientras que la correspondiente a 2023 permanece sin avances claros en sus trámites.

Asimismo, indicaron que han buscado establecer comunicación con la doctora Leticia Montoya, directora de Vinculación Académica, para obtener información sobre el estado de sus trámites, sin que hasta ahora hayan conseguido una solución.

Los egresados señalaron que la falta de sus títulos limita sus posibilidades de incorporarse plenamente al ámbito laboral y avanzar en su desarrollo profesional, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades educativas para esclarecer las causas del retraso y establecer una fecha de entrega.