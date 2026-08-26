Las leyes aprobadas desde el escritorio suelen estrellarse contra la realidad debido a fallas de diseño, improvisación ideológica y una desconexión total con los funcionarios encargados de aplicarlas, advirtió Magda Zulema Mosri Gutiérrez, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), al reflexionar sobre las razones por las que fracasan las políticas públicas y las reformas legales en México.

Durante la reunión, encabezada por Juan Carlos Soledad, presidente de la Coparmex en la entidad, y José Barba, presidente de la Comisión Fiscal del organismo, la magistrada enfatizó que la sola expedición de una norma no garantiza resultados automáticos.

Explicó que el verdadero problema radica en la ejecución, pues el funcionario de ventanilla termina interpretando la ley según su propio criterio, lo que genera actos de autoridad deficientes. Esta situación obliga a los ciudadanos y a las empresas a desgastarse en litigios o, en el peor de los casos, a asumir el costo de un acto ilegal por falta de recursos o de conocimientos.

Respecto al panorama institucional de Aguascalientes, Mosri Gutiérrez destacó que, de acuerdo con mediciones e indicadores nacionales —como los evaluados por el INEGI en materia de transparencia, Estado de derecho y confianza institucional—, la entidad se mantiene en rangos positivos en comparación con otros estados del país. Asimismo, señaló que no existen registros relevantes de procedimientos resarcitorios locales por el desvío de recursos federales ante dicho tribunal.

Explicó que la labor del tribunal consiste en resolver controversias entre la Administración Pública Federal —así como los estados y municipios, en materias específicas— y los particulares. El organismo está especializado en asuntos tributarios, comercio exterior, T-MEC, responsabilidad patrimonial y fiscalización.