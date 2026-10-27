Los conceptos y planteamientos modernos durante el siglo XIX se dieron a conocer a través de múltiples vías en las cuales se ocultaba un velado control de la recepción del mensaje, sin embargo, el destinatario acogía, interpretaba y lo adaptaba a sus perspectivas y aptitudes de acuerdo al medio en donde se desenvolvía. Acontecimientos diversos tales como las exploraciones representaron el inicio de la modernidad del ser humano, acompañándose de migraciones de grupos pequeños y grandes inaugurando una época de movimiento de las masas con enfrentamientos y confluencia de diferentes etnias, las cuales harán suyas vastas superficies de tierra donde existían pocas o nulas poblaciones.

Así, el ser humano entraba en un continuum acondicionando su medio ambiente y su entorno de acuerdo a su forma de ser y de pensar. Con el paso del tiempo, no solo permanecería en un solo sitio, moviéndose en busca de nuevos horizontes dejando atrás el hábitat ancestral, de esta manera, el comienzo moderno marcharía paralelo a las considerables búsquedas de lo reciente, de lo nuevo, de lo inexplorado. El nuevo hombre de índole urbano viajaría constantemente, desarraigándose de su cultura agrícola habitual. Ahora su establecimiento no tenía relación con el territorio o con sus congéneres, en donde incluso, el ámbito familiar se desarticulaba gradualmente de acuerdo con la adaptación a la forma de vida moderna. A causa de lo anterior las necesidades eran otras, para las cuales se requerían sistemas que las satisficieran tales como naves industriales, estaciones ferrocarrileras, levantadas con materiales y sistemas constructivos emergentes dando lugar a una tipología arquitectónica para el desarrollo espacial, tecnológico y económico.

En la ciudad hidrotermopolitana del año de 1884, marcaría un parteaguas con el arribo del ferrocarril trayendo un inminente progreso, entronizándose a nivel nacional a causa de sus logros industriales y comerciales, estableciéndose con ello la modernidad en un primer momento. La explosión demográfica con el crecimiento poblacional y el urbano, así como el mercado y la comunicación masiva reprodujeron un proceso de modernización. La administración porfiriana estaría representada por el tren como un vehículo de progreso dado que comunicaría todos los puntos del territorio nacional más alejados y recónditos. Los tranvías reflejarían el avance en transportación colectiva, producto de la llegada de la industria ferrocarrilera, si bien en el lapso de 1883-1904, aquellos se remolcarían con bestias, más adelante la electricidad sería un signo de progreso en el transporte urbano masivo.

Tiempo después harían su aparición los vehículos motorizados, entre ellos los automóviles y los autobuses, estos darían un servicio local, estatal y nacional. Diversas líneas de autobuses daban servicio regional, que partían desde la terminal ubicada en la calle Gorostiza; otras ofrecían el servicio nacional y estaban dispuestas en varios puntos de la ciudad, como Flecha Amarilla, Estrella Blanca, y Ómnibus de México, esta última localizada en esquina de las calles República y Plaza Principal lugar donde se ubicaba hasta 1862 el Portal de Jesús. Para los años cuarenta del siglo XX, un edificio con características tipológicas Art Déco albergó originalmente al Servicio Medrano, una gasolinera, y tiempo después la terminal de Ómnibus de México lo que en los sesenta se tendría que mudar a la Central Camionera.

La finca referida exhibía la utilización del concreto armado y sistemas constructivos actuales que hacían posible el crecimiento en altura –recuérdese que Aguascalientes en ese momento era una ciudad horizontal-, a través de algunos de los conceptos lecorbusianos tal como la planta libre y el edificio sobre columnas aisladas. Si bien la planta baja era utilizada para el comercio y servicios, el segundo y el tercer nivel eran ocupados por renombrados profesionales tal como el Notario Público No. 2, Lic. Darío Cruz Ramírez y el Arq. Francisco Aguayo Mora, por cierto, autor del proyecto del inmueble, cuyas principales características plásticas eran la utilización de la línea recta geométrica que destacaba los elementos ornamentales estilizados en alto relieve en los pretiles con una dinámica vertical y reminiscencias de las «cañitas» de la arquitectura maya, en forma específica de Uxmal. La línea se exhibía como un componente decorativo, donde la masa adquiría un valor significativo en toda la propuesta. El inmueble mostraba un manejo creativo en distintos planos que sobresalían tales como los balcones, marquesinas y vanos de ventanas y los accesos. Lamentablemente desapareció cediendo su lugar primero a un edificio anodino donde se encontraba Relaciones Exteriores y este a su vez entregó su sitio al actual Patio de las Jacarandas.

La terminal de autobuses de la Unión de Permisionarios del Centro que ofrecía servicio de transporte hacia múltiples municipios y poblados del estado aguascalentense se ubicaba en la calle Gorostiza en un vasto terreno al fondo y un acceso relativamente restringido para las maniobras de los vehículos. Las cubiertas con estructura y lámina metálicas ofrecían resguardo tanto a los camiones, así como a los viajeros, los cuales algunos esperaban en bancas de madera. Actualmente el terreno funge como un estacionamiento público en donde aún se observan vestigios de lo que fue el espacio que albergara a los autobuses regionales.