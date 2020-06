El proyecto para crear la terminal de autobuses YoVoy al oriente de la Ciudad, en un terreno ubicado en el fraccionamiento Municipio Libre, sigue en pie, pero se realizará hasta lograr un consenso con los vecinos del lugar, de ahí que el diálogo continúa, y se les ha dicho que la intención es beneficiar a quienes habitan en varias colonias a la redonda.

Así lo dio a conocer la subsecretaria general de Gobierno, Claudia Ortega Valadez, quien indicó que las reuniones con el grupo de vecinos inconformes, han continuado, y se les han hecho diversos planteamientos, no obstante en un grupo de ellos persisten las dudas.

Es entendible que haya vecinos inconformes con el proyecto de tener una terminal de autobuses, pues aunque sea para beneficio, hay quienes ya hacían uso de ese predio con fines de esparcimiento para sus hijos, pues lo llegaban a utilizar como parque y cancha de futbol.

Comentó que todavía el martes de esta semana ella se reunió con más de medio centenar de personas para seguir dándoles información, pues las dudas persisten y también se les presentaron algunos cambios al plan original, a propuesta de ellos mismos.

Una de las peticiones de la gente de esa zona, es que en la creación de la terminal, se conserven los árboles que ellos plantaron, para lo cual no se tendrá problema alguno en aceptar, pues se ha dejado de manifiesto que en toda obra pública se busca el equilibrio y la sustentabilidad ambiental.

Se les ha informado que además de los árboles ya existentes en la zona, serán plantados otros más, y además de la terminal de camiones, se pretende dejar un espacio de convivencia con área verde, que además contará con juegos infantiles y equipo para que quien lo desee, acuda a hacer ejercicio de manera digna en ese sitio.

Si bien los inconformes hasta ahora con el proyecto son pocos, pues se tiene la anuencia de la mayoría de los vecinos de esa zona, es importante tener diálogo y que haya acuerdo con todos, porque finalmente es un proyecto que a ellos beneficiará.

Para quienes están preocupados porque sus hijos podrían ya no practicar el futbol como lo hacen allí hasta ahora, se les ha dicho que hay terrenos aledaños a donde se pretende tener la terminal, en donde podrán seguir practicando, y de darle rehabilitación al predio, las condiciones para practicar ese deporte serán mejores.