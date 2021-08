El presidente de Enlace de Transporte Colectivo Foráneo, Armando Santana Valdez, reconoció la inquietud del proyecto de la terminal norte que se construye en avenida Independencia y tercer anillo, se necesita una mayor información para proceder a una toma de decisiones sobre lo que sucederá con la terminal norte existente.

Aparte, la autoridad estatal les ha anunciado que en una segunda etapa del proyecto de movilidad, los concesionarios de transporte colectivo foráneo se incorporarán al sistema SITMA, tipo empresarial, el cual contempla también que para incorporarse a esa modalidad deben contar con terminales propias y si no las tienen utilizarían las del Gobierno del Estado.

No obstante, sostuvo que los concesionarios cuentan ya con un terreno y su terminal norte, pero al mismo tiempo se buscan alternativas con los dueños de los terrenos aledaños para dar mayor certeza a los usuarios y a los concesionarios de que se pueda permanecer en el espacio que actualmente se ocupa.

Agregó que si los concesionarios de transporte colectivo foráneo son movidos todos a la terminal norte de tercer anillo, dejando la que se encuentra en primer anillo, se traducirá en una afectación para los usuarios al tener que movilizarse hasta allá para acceder a una ruta hacia alguna comunidad rural de aquella zona.

En este momento, la terminal norte a la altura de primer anillo es una ubicación accesible para la ciudadanía que le permite trasladarse a cualquier punto de la ciudad capital, motivo por el cual este es un tema que se trabaja con la Coordinación de Movilidad para aclarar estos puntos.

Además, con los proyectos que el Enlace de Transporte Colectivo Foráneo ha estado planteando desde hace tiempo a la autoridad que se puede acceder a la terminal norte de tercer anillo con un determinado número de unidades y que no repercuta en el servicio en general.

Finalmente, comentó que la terminal que se construye es idónea para atender a toda la zona de la clínica 3 del IMSS, así como la zona conurbada de Jesús María.