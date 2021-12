Ailyn Ríos Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El cierre del año se proyecta con buenos números para la industria de exhibición cinematográfica.

La gran convocatoria que tuvo Spider-Man: No Way Home en los cines mexicanos provocaron que éstos vendieran 9.5 millones de boletos en un solo fin de semana, un nuevo récord que incluso supera cifras prepandemia alcanzadas por Avengers Infinity War, que recaudó 609 millones de pesos en el País.

Solo el fin de semana de su estreno los exhibidores vendieron 695 millones de pesos, el mejor desde que inició la pandemia del coronavirus (Covid-19).

Los boletos vendidos por el más reciente estreno de Marvel son casi equivalentes a los comercializados en los fines de semana entre el 7 de enero y el 25 de abril de este año, cuando sumaron 9.8 millones de boletos vendidos, apenas unos 300 mil más.

«Lo vemos con optimismo, creemos que Spider-Man logró reconectar a la gente con el cine. La experiencia que hemos estado recogiendo de salida de cine es que vivieron la experiencia compartida del cine. Vienen otros títulos como Sing 2 y Matrix que sin duda van a hacer que acabe el año muy bien.

«Solo el uno por ciento de los contagios se dan en el cine, teatros y museos. Todo esto nos hace pensar que 2022 va a ser un año cercano a niveles prepandemia», mencionó Tábata Vilar, directora de la la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine).

La apuesta es que los ingresos por taquilla de este año puedan estar menos del 50 por ciento debajo de lo obtenido en 2019, un año récord para el sector por las altas ventas, dijo Vilar en entrevista.

En tanto, Luis Vargas, vicepresidente de Comscore Latinoamérica, señaló que para 2022 los cines podrían tener un crecimiento de doble dígito que le ayudaría a mantener su ritmo de recuperación durante el siguiente año.

«Vamos a estar alcanzando los promedios de ingresos por película, no le veo mayor problema», agregó Vargas.

Algunos de los aprendizajes que debería tener el sector de la pandemia, desde distribuidores hasta exhibidores, es que la unión entre los integrantes del sector es importante para sobrevivir, mantenerse y recuperarse.

Al 19 de diciembre, el impacto de la pandemia en los cines del País era de 518.3 millones de boletos no vendidos y en términos de taquilla el impacto equivale a 27 mil 612 millones de pesos en pérdidas.

