La gobernadora Tere Jiménez exigió a las dependencias gubernamentales, los municipios y las empresas privadas cumplir con la obligación de destinar el 5% de sus plazas laborales a personas con discapacidad. Para vigilar el cumplimiento de esta disposición, instruyó al DIF Estatal y al Servicio Estatal del Empleo para que supervisen directamente los procesos de contratación en la entidad.

El anuncio se realizó durante la presentación del balance y de las nuevas acciones de la estrategia “Gigante Incluyente”, orientada a atender a las más de 71 mil personas que viven con alguna discapacidad en Aguascalientes, cifra que representa el 5% de la población total.

Como eje operativo para el segundo semestre, la titular del Ejecutivo anunció la puesta en marcha de un sistema estatal de identificación mediante una credencial con fotografía y código QR, expedida por el DIF Estatal.

Explicó que el documento integrará la ficha clínica, el tipo de sangre, las alergias y el historial del usuario, con el propósito de agilizar su acceso prioritario a programas de salud, educación y vivienda, así como a trámites gubernamentales y tarifas preferenciales en el transporte público.

En materia de movilidad e infraestructura, Jiménez confirmó la incorporación de 148 autobuses adaptados de piso bajo, la emisión de una convocatoria para otorgar 100 concesiones de taxis con rampas para sillas de ruedas y la construcción de un nuevo Centro de Terapia Asistida con Animales, con el objetivo de ampliar los servicios de canoterapia y equinoterapia.

Al presentar el balance de su gestión, correspondiente al periodo de octubre de 2022 a junio de 2026, la mandataria reportó la ejecución de 81 programas y 866 acciones. Entre los resultados destacó la asignación de 1,900 millones de pesos a los Centros de Atención Múltiple (CAM), 297 millones a servicios de salud y cerca de 2,000 millones a obras públicas adaptadas. Asimismo, ratificó que el estado tiene listo el 50% de la aportación presupuestal necesaria para universalizar la pensión federal destinada a este sector.