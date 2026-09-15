Un total de 72 nuevos elementos, 45 mujeres y 27 hombres, concluyeron su formación en la Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad (Unpol) y se incorporarán a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado como policías de proximidad y penitenciarios.

Durante la ceremonia de graduación, encabezada por la gobernadora Tere Jiménez, también fue entregada la primera etapa de la Casa Táctica de la Unpol, espacio destinado al entrenamiento práctico y especializado de cadetes y elementos en activo.

La mandataria informó que suman 1,200 policías egresados de esta universidad durante la actual administración y señaló que el presupuesto destinado al equipamiento de seguridad registra un incremento superior al 185%.

“A quienes hoy se integran a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado les convoco a iniciar cada jornada con la mirada puesta en que su trabajo va a contribuir a que sigamos siendo un lugar de paz y de progreso”, expresó ante los graduados.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, indicó que los nuevos oficiales reforzarán tanto las corporaciones de seguridad pública como el sistema penitenciario y destacó que recibieron preparación acorde con las necesidades operativas actuales.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Enrique Peralta Plancarte, explicó que la Casa Táctica dispone de áreas cerradas y al aire libre para realizar simulaciones de intervención policial, rescates y ejercicios de enfrentamiento en escenarios controlados.

Adelantó que una segunda etapa incluirá un espacio especializado para prácticas tácticas con fuego real y pruebas balísticas, bajo medidas específicas de seguridad y control.

La rectora de la Unpol, Cecilia Pacheco Rangel, señaló que las nuevas instalaciones complementarán los programas de formación inicial, educación superior, capacitación continua y especialización que ofrece la institución.