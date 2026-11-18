La gobernadora Tere Jiménez dio el banderazo de salida a 34 nuevos camiones que se incorporaron al servicio de transporte público y beneficiarán a más de 51 mil usuarios. Durante el acto, informó que en 2027 se sumarán otras 47 unidades para ampliar la flota y mejorar la frecuencia del servicio.

Ricardo Serrano Rangel, director de la Agencia de Movilidad del Estado, precisó que los camiones reforzarán las rutas 4, 6, 28, 33, 38 y 53, que atienden zonas de alta demanda y conectan al municipio de Jesús María con la ciudad de Aguascalientes.

Cada unidad tiene capacidad para 80 pasajeros y está equipada con aire acondicionado, internet gratuito, cámaras de videovigilancia, espacios accesibles para personas con discapacidad y conexiones para cargar teléfonos celulares.

La gobernadora señaló que la incorporación de las nuevas unidades busca reducir los tiempos de espera, agilizar los traslados y ampliar la cobertura hacia las colonias más alejadas. Sostuvo que también se pretende ofrecer mayor seguridad y comodidad a los pasajeros durante sus recorridos.

Serrano Rangel indicó que más de 30 mil personas cuentan con tarifas preferenciales, mediante descuentos del 50 al 100% dirigidos a estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad. Añadió que estos apoyos permiten reducir el gasto familiar en transporte y facilitar el acceso al servicio.

El alcalde Leo Montañez destacó que una mayor disponibilidad de camiones favorecerá los desplazamientos hacia escuelas y centros de trabajo. Consideró que la reducción de los tiempos de traslado también permitiría a las familias disponer de más tiempo para sus actividades personales.

Por su parte, Helen Sarait Palafox, estudiante de la Universidad Intercultural para la Igualdad, agradeció que la ruta 51 llegue hasta las instalaciones del plantel. Explicó que esta conexión facilita la asistencia a clases y acerca el transporte público a las familias y comunidades de la zona.