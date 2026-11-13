Ana Gabriela Sandoval Cortez asumió la presidencia del Órgano de Administración Judicial (OAJ) del Poder Judicial del Estado, en relevo de Claudia Eloísa Díaz de León González, tras ser designada consejera por la gobernadora Tere Jiménez y electa por unanimidad del pleno para encabezar el organismo responsable de administrar los recursos y el funcionamiento de los tribunales estatales.

El cambio fue informado mediante un aviso publicado el 9 de noviembre en el Periódico Oficial del Estado. La designación se efectuó el 27 de octubre de 2026 y, ese mismo día, en sesión extraordinaria del OAJ, el pleno eligió a Sandoval Cortez como presidenta para el periodo que concluirá el 31 de agosto de 2027.

La nueva titular fue directora general Jurídica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Su antecesora, Díaz de León González, fue consejera del IEE y magistrada del Tribunal Electoral del Estado. También integró el extinto Consejo de la Judicatura Estatal en representación del Poder Ejecutivo.

El relevo ocurre dentro del modelo establecido por la reforma judicial de diciembre de 2024, que separó las tareas administrativas de las jurisdiccionales. El OAJ comenzó operaciones el 1 de septiembre de 2025, cuando sustituyó al Consejo de la Judicatura. El Supremo Tribunal de Justicia, presidido por María José Ocampo, conserva sus funciones jurisdiccionales.

Conforme a los artículos 70 y 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el OAJ tiene facultades para formular y aprobar su presupuesto anual, administrar los recursos humanos, financieros, técnicos y materiales, así como el Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia.

En el pleno figuran, además de Sandoval Cortez, la consejera por el Poder Judicial, Verónica Padilla, y el consejero por el Poder Legislativo, Francisco Rodríguez García. Armando Olán Niño permanece como secretario ejecutivo del OAJ.