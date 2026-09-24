La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, sostuvo reuniones de trabajo en Canadá con el presidente de la Cámara de los Comunes de ese país, Francis Scarpaleggia, y con el embajador de México en Canadá, Carlos Manuel Joaquín González, a fin de impulsar la cooperación bilateral y la atracción de inversiones para la entidad.

Durante el encuentro con Scarpaleggia se abordaron los alcances del Plan de Acción México-Canadá 2025-2028, que contempla temas de economía, movilidad, inclusión, seguridad, medio ambiente y sostenibilidad.

En este contexto, la mandataria estatal afirmó que Aguascalientes cuenta con condiciones para integrarse a dicha agenda, fortalecer las cadenas de suministro e impulsar la innovación mediante la vinculación entre universidades, empresas, emprendedores y sectores gubernamentales.

Jiménez destacó la presencia de una industria automotriz sólida en la entidad, así como de personal especializado en sectores estratégicos como semiconductores e inteligencia artificial.

Posteriormente, durante la reunión con el embajador Joaquín González, se dialogó sobre mecanismos de cooperación en materia económica, educativa y turística, con el objetivo de incrementar la presencia del estado en el país norteamericano.

La gobernadora señaló que esta gira internacional se enmarca en la estrategia para ampliar las relaciones institucionales del estado y generar proyectos orientados al desarrollo tecnológico, el intercambio académico y el crecimiento económico de Aguascalientes.