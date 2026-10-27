El Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) Aguascalientes atiende a más de 400 personas con trastorno del espectro autista (TEA) y mantiene una lista de espera de 400 aspirantes, por lo que proyecta habilitar una media clínica adicional para incorporar a más de 150 niños, informó su director, Paulo César Mercado Luna.

El directivo explicó que la lista de espera es dinámica, pues cerca del 10% de los aspirantes logra ingresar gradualmente conforme se liberan espacios por egresos o bajas relacionadas con dificultades económicas, incompatibilidad de horarios o cambios de residencia.

La ampliación prevista tiene como objetivo incrementar la cobertura de atención especializada sin dejar de brindar servicio a pacientes con afecciones neuromusculoesqueléticas.

Como parte de las acciones de sensibilización, el CRIT organizará su Tercer Congreso de Autismo, dirigido a familias, docentes, profesionales de la salud y público en general, con una capacidad estimada de 300 asistentes, incluidos participantes de otros estados.

El encuentro busca promover una mayor comprensión del TEA como una condición del neurodesarrollo y fomentar entornos familiares, escolares y comunitarios inclusivos.

Asimismo, el congreso abordará la desinformación y los autodiagnósticos imprecisos que circulan en redes sociales. Para facilitar la participación, se contempla una promoción del 50% de descuento en el costo de acceso, sujeta a la disponibilidad de lugares.