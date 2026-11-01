El municipio de Tepezalá no comprobó el ejercicio de 165 millones 801 mil 266 pesos de recursos federales correspondientes a la Cuenta Pública 2025, según lo determinó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), luego de revisar el manejo de fondos destinados a infraestructura social, fortalecimiento municipal y participaciones federales.

De acuerdo con los resultados de la auditoría 480, la administración municipal no proporcionó la documentación contable, presupuestal y comprobatoria de la totalidad de los recursos federales examinados, situación que derivó en la emisión de tres pliegos de observaciones.

El monto señalado se distribuye de la siguiente manera: 122 millones 950 mil 207 pesos, 22 millones 496 mil 520 pesos y 20 millones 354 mil 539 pesos, cantidades que, en conjunto, representan 165 millones 801 mil 266 pesos.

Los recursos fiscalizados corresponden al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y a las participaciones federales.

La observación de la ASF se centra en la falta de elementos documentales para acreditar el destino y la aplicación de la totalidad de los recursos revisados, por lo que el Ayuntamiento deberá atender los señalamientos contenidos en los pliegos de observaciones.

El caso de Tepezalá destaca entre los principales hallazgos de los 13 informes de fiscalización de la Cuenta Pública 2025 correspondientes a Aguascalientes, al concentrar el mayor monto observado en el documento de resultados revisado.

La revisión quedó documentada en el informe de la auditoría 480, donde se detallan las irregularidades relacionadas con la comprobación de los recursos federales.