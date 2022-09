Martha Martínez y Mayolo López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El futuro de la alianza opositora Va por México (PAN, PRI y PRD) depende del rumbo que tome la iniciativa para ampliar la presencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad, impulsada por el dirigente nacional tricolor, Alejandro «Alito» Moreno.

La Comisión Permanente del PAN acordó mantener suspendidas sus relaciones con el priismo, hasta conocer cómo votarán sus legisladores el tema en el Congreso.

El diputado Santiago Creel, principal asesor del dirigente panista, Marko Cortés, propuso a este organismo esperar cómo se resolverá el tema. Al final, la cúpula panista se limitó a exhortar a los tricolores a respetar los acuerdos con la coalición Va por México.

«Debido al incumplimiento por parte de la dirigencia nacional del PRI a los compromisos suscritos en la Coalición Va por México, hacemos un firme y respetuoso llamado a las diputadas y diputados, así como a los senadores del PRI, a que voten en contra de la reforma constitucional que en complicidad con Morena se ha propuesto», manifestó el PAN.

Acompañado por el coordinador de los diputados priistas, Rubén Moreira, «Alito» Moreno advirtió que una ruptura de la alianza Va por México sería responsabilidad de PAN y PRD, y ellos tendrían que rendir cuentas a la ciudadanía.

«Lo quiero dejar muy claro: nosotros no vamos a ser quienes rompan esta coalición, si ellos quieren romper, que la rompan ellos, y le van a tener que dar cuentas al pueblo de México.

«En una coalición se tiene que pensar con inteligencia y con estrategia, no con el hígado, por eso la convocatoria es y será siempre a construir por este País», expresó.

Engallado, el dirigente priista dijo que su partido sí es capaz de ganar elecciones solo, no así el PAN y el PRD.

Moreira incluso recordó que el Gobernador panista de Querétaro, Mauricio Kuri, renunció en 2021 a ir en alianza con PRI y PRD porque no le aportaban a su candidatura.

«No quiso la coalición porque decía que el PRI no le aportaba nada, entonces tiene que entender que si no vamos en alianza, es nuestro adversario», dijo Moreira.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, que preside Morena, acordó votar mañana la iniciativa del PRI para extender a 2028 la permanencia del Ejército en tareas de seguridad pública.