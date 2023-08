Martha Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, confirmó ayer que la pregunta «¿A quién quieres?», definirá la encuesta para elegir al candidato presidencial de su partido.

Luego de que Marcelo Ebrard solicitó que el ejercicio sólo incluyera una pregunta, Delgado indicó que ésta será preponderante, con un valor del 75 por ciento.

El líder morenista reconoció que lo anterior tiene como objetivo evitar un empate o circunstancias que después no sepan cómo solucionar.

«¿Qué queremos? Una encuesta que dé a un claro ganador, por lo tanto, la pregunta importante de ‘¿a quién quieres?’, tiene que ser la que más peso tenga porque, finalmente, es lo que estamos buscando, esa te dará un peso importante, 75 por ciento, para que no nos vayamos a enredar nosotros mismos con distintas ponderaciones que dieran lugar a empates y luego no saber cómo resolverlo», dijo.

Ebrard, quien hoy hará un anuncio sobre el proceso interno de Morena, propuso desde diciembre de 2022 que la encuesta sólo tuviera una pregunta.

«Asegurar que la encuesta a realizarse sea amplia, transparente y verificable, idealmente con una sola pregunta», dijo en junio pasado.

Delgado indicó que mañana realizarán el sorteo de las empresas que levantarán las encuestas espejo, cuyos nombres darán a conocer hasta que se hagan públicos los resultados, el 3 de septiembre, para evitar que el Frente Amplio por México intente presionarlas.

«Hay muchos intereses de la derecha en tratar de que no salga bien este proceso, y el que se haga público el nombre de las encuestadoras las deja sujetas a una gran presión», afirmó.

Delgado adelantó que pedirán a las empresas garantizar que no participarán, de manera paralela, en el proceso interno de la Oposición, porque «no pueden estar con Dios y con el diablo».

Según los criterios fijados por la Comisión de Encuestas de Morena, entre las empresas seleccionadas no podrán estar aquellas que en procesos electorales anteriores hayan arrojado resultados discordantes respecto a cifras finales.

Este jueves abrirán los sobres entregados por los aspirantes con las empresas propuestas, y la Comisión de Encuestas verificará la trayectoria de las encuestadoras.

El sorteo se realizará en presencia de los representantes de cada aspirante, y las empresas que resulten insaculadas deberán firmar un acuerdo de confidencialidad.

Tras recordar que el 27 de agosto concluye la etapa de recorridos de los aspirantes, indicó que del 28 de agosto al 3 de septiembre correrá el tiempo para aplicar las encuestas.

Detalló que el cuestionario será aplicado por un coordinador designado por la Comisión de Encuestas, el encuestador y un representante de cada uno de los aspirantes.

Para ello, les solicitaron que, del 21 al 24 de agosto, registren ante la Comisión de Encuestas hasta a 70 personas por cada una de las 5 circunscripciones, para que hagan los recorridos junto con los encuestadores.

Informó que del 4 al 6 de septiembre se procesará la información levantada por las encuestadores, y el mismo día 6 se darán a conocer los resultados.

«Se está cuidando que no haya ningún tipo de interferencia, y estamos dando todas las garantías a los aspirantes de que habrá respeto a la voluntad de la gente», añadió.

La boleta, dijo, será impresa en papel seguridad, tendrá un folio, se depositará en una urna transparente, y al final de cada jornada serán guardadas en un sobre de papel seguridad que firmarán los representantes de cada aspirante.

«Nunca habrá descuido de la cadena de custodia de estas boletas, cuestionarios, es decir, sí está blindado todo el proceso, que no haya ningún tipo de duda», sostuvo.

También cuidarán que no haya sesgos en la ubicación de los nombres de los aspirantes en la papeleta.