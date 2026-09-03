Tenía una cuenta pendiente y la Policía se la encontró

Policías municipales detuvieron a Rodrigo “N”, de 44 años, luego de detectar que tenía pendiente una orden de aprehensión por el delito de violencia familiar.

El arresto ocurrió durante un recorrido de vigilancia en calles del fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción, sector San Marcos, cuando los uniformados circulaban por la calle Ermita de San Sebastián, en el cruce con avenida Poliducto.

En ese punto observaron al hombre, quien al percatarse de la presencia de la patrulla habría mostrado una actitud evasiva y trató de alejarse apresuradamente, situación que llamó la atención de los oficiales, quienes decidieron aproximarse para entrevistarlo.

Rodrigo aceptó una inspección preventiva, durante la cual no le encontraron objetos ni sustancias ilícitas. Sin embargo, al revisar sus datos generales en el sistema, los policías detectaron que existía un mandamiento judicial vigente en su contra por violencia familiar.

Ante esta situación, el hombre fue detenido y posteriormente trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición de la autoridad ministerial para continuar con el procedimiento correspondiente.