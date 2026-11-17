Una mujer de 46 años vivió momentos de angustia luego de que su pareja sentimental, a quien días antes había denunciado por violencia familiar, presuntamente ingresó por la fuerza a su domicilio y la mantuvo bajo amenazas de muerte, pese a tener una orden de restricción en su contra.

Los hechos fueron reportados en una vivienda ubicada sobre la calle Anastacio Díaz, casi esquina con Catedráticos, en el fraccionamiento J. Guadalupe Peralta, donde policías municipales detuvieron al señalado.

La afectada, identificada como Olga, relató a los uniformados que su pareja, Jorge “N”, de 31 años, había sido detenido anteriormente a raíz de una denuncia por violencia familiar. Sin embargo, tras recuperar su libertad, regresó al domicilio y entró por la fuerza.

Según su testimonio, el individuo comenzó a amenazarla de muerte y también dañó su teléfono celular, además de incumplir la orden de restricción que le impedía acercarse a ella.

La mujer aseguró que las amenazas le impidieron pedir auxilio, por lo que fueron sus familiares quienes, al acudir a la vivienda y enterarse de lo ocurrido, solicitaron la intervención de los servicios de emergencia.

Cuando llegaron los policías municipales, Olga identificó directamente a Jorge como el responsable de las agresiones y amenazas, por lo que los oficiales procedieron a detenerlo.

El sospechoso fue trasladado ante el agente del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica.