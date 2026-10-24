Un sujeto que era buscado por la justicia de San Luis Potosí desde hace varios años fue detenido en Aguascalientes y posteriormente entregado a las autoridades potosinas, donde deberá responder por su probable participación en un delito contra la vida y la integridad corporal.

Se trata de Luis Armando “N”, quien tenía una orden de aprehensión vigente por hechos ocurridos en 2019, aunque no se precisaron las circunstancias del caso por el que era requerido.

Su captura ocurrió en la Puerta de Seguridad Sur, ubicada en la comunidad de Peñuelas, donde elementos de la Policía Estatal detectaron que el individuo tenía cuentas pendientes con la justicia de la entidad vecina.

Tras confirmar la existencia del mandamiento judicial, los uniformados procedieron a detenerlo y trasladarlo a las instalaciones de la Comisaría de Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes

En ese lugar, agentes de investigación realizaron los trámites correspondientes para verificar su identidad y coordinar su entrega a las autoridades que lo buscaban.

Posteriormente, elementos de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí acudieron a Aguascalientes para recibir al detenido y trasladarlo a territorio potosino.

Luis Armando quedó a disposición de las autoridades de aquella entidad, donde deberá comparecer ante el juez que ordenó su captura para que se determine su situación jurídica.