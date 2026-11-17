Un motociclista de 19 años protagonizó un accidente vial luego de que presuntamente ignorara la luz roja de un semáforo y terminara impactándose contra un automóvil en el fraccionamiento Jardines de Aguascalientes. Pese al golpe, ninguno de los involucrados resultó lesionado.

El percance ocurrió alrededor de las 22:30 horas, en el cruce de avenida Convención y la calle Josefa Ortiz, donde se registró la movilización de elementos de la Policía Vial y personal de Protección Civil Municipal.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, Kevin, de 19 años, conducía una motocicleta Vento roja, modelo 2025, sobre el carril central de avenida Convención, en dirección de oriente a poniente.

Sin embargo, al llegar al crucero no respetó la señal del semáforo y se estrelló contra la parte posterior izquierda de un Nissan sedán gris, modelo 2015, manejado por Andrés, de 28 años, quien avanzaba de norte a sur por la calle Josefa Ortiz.

Paramédicos de Protección Civil Municipal valoraron a los involucrados y determinaron que no era necesario trasladarlos a un hospital.

Ambas unidades fueron retiradas mediante una grúa y llevadas a la pensión municipal para continuar con los procedimientos correspondientes.