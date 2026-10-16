Tenía cuentas con Guanajuato y lo atraparon en Aguascalientes

Un hombre que contaba con una orden de aprehensión vigente en Guanajuato fue detenido en el punto de revisión Los Cuervos, en Aguascalientes, por su probable responsabilidad en los delitos de abuso de confianza e incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar.

El sospechoso, identificado como Román “N”, fue interceptado por agentes preventivos durante las labores de vigilancia en dicho punto de revisión, donde se detectó que era requerido por las autoridades judiciales del estado vecino.

Tras su captura, el individuo fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Investigación Criminal de Aguascalientes, donde se llevaron a cabo los procedimientos legales necesarios para concretar su entrega.

La Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC), adscrita a la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, coordinó las acciones con sus homólogos de Guanajuato para dar cumplimiento al mandamiento judicial.

Finalmente, Román “N” quedó bajo custodia de agentes de la Policía de Investigación Criminal de Guanajuato, quienes se encargaron de trasladarlo a aquella entidad para ponerlo a disposición de las autoridades competentes.