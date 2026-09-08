Tenía 16 años y ya le echaba el ojo a las autopartes

Un adolescente de 16 años fue detenido por policías municipales luego de que el propietario de un vehículo lo señalara por presuntamente arrancar las carcasas de los espejos retrovisores de su unidad, en calles del fraccionamiento Lázaro Cárdenas.

Los uniformados realizaban labores de vigilancia sobre avenida Paseo de la Cruz cuando recibieron el reporte de una persona retenida en la calle Sahop, en el cruce con dicha avenida, por un supuesto robo de autopartes.

Al llegar, los agentes se entrevistaron con Valentín, de 35 años, propietario de un Renault Stepway naranja, modelo 2019. El hombre aseguró haber observado al adolescente mientras retiraba las carcasas de los retrovisores de su automóvil.

La parte afectada indicó que únicamente consiguió recuperar una de las piezas y solicitó la detención del señalado, además de manifestar su intención de presentar una denuncia formal.

El menor se identificó como Claudio «N», de 16 años. Los policías municipales procedieron a asegurarlo y posteriormente lo trasladaron ante la Fiscalía General del Estado, instancia que determinará su situación jurídica.