Jesús Guerrero Agencia Reforma

ACAPULCO, Guerrero 13-Mar-2021 .-Luego de que Morena confirmó su candidatura a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio arrancó su campaña y denunció ser víctima de una campaña de linchamiento.

Ante cientos de sus simpatizantes que se aglomeraron sin respetar la sana distancia en una cancha de la Colonia Emiliano Zapata de Acapulco, el candidato afirmó que su linchamiento está patrocinado por poderes fácticos e intereses oscuros que quieren evitar el avance de la llamada cuarta transformación.

“Hasta el día de hoy he sido objeto de un linchamiento político y mediático sin precedente alguna en la historia de nuestro país que es auspiciado y patrocinado por poderes fácticos e intereses oscuros cuya única obsesión es evitar el avance de la cuarta transformación que es impulsada por nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador”, aseveró.

Salgado Macedonio aseguró estar con la cara en alto y tener la conciencia tranquila, por lo que reiteró su respeto a las mujeres.

“Soy un luchador social, estoy con la cara en alto, la conciencia tranquila. Reitero mi más alto respeto a todas las mujeres que luchan día a día por mejorar las condiciones de nuestro país. Las mujeres y los jóvenes son el alimento que nos permite seguir avanzando en los momentos más duros y más difíciles”, indicó.

El candidato sólo estuvo acompañado por el delegado especial de Morena en Guerrero, Salomón Jara, y el Secretario General con funciones de presidente, Marcial Rodríguez Saldaña.

Durante el acto de arranque, Salgado Macedonio dijo que en caso de convertirse en Gobernador se guiará por los tres principios de Morena: “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

“Los que lleguen al Gobierno deberán entender qué es la cuarta transformación. Aquí no es de decir ‘voy por el billete’, eso no se va a permitir”, señaló.

Varias veces interrumpido por gritos de mujeres morenistas quienes lo tenían rodeado, al abanderado anunció que de ganar, en su Administración se cambiarán los nombres de algunas Secretarías, como es el caso de la de Desarrollo Social.

Además, ofreció apoyos a las mujeres, ya que la prioridad de su Gobierno, dijo, será ese sector.

“Habrá programas para mujeres, viudas, madres solteras, divorciadas, que haya un programa donde la mujer se empodere”, indicó.

El ex Edil de Acapulco también prometió que en su Administración la mitad de los puestos será para las mujeres.

“Equidad de género, paridad de género”, puntualizó.

En otro acto que encabezó por la tarde en la Colonia de Ciudad Renacimiento, Salgado Macedonio aseguró que “no es rico”, por lo que sus rivales no encontrarán cómo atacarlo.

“Hay campañas en contra de quien es el vencedor, el que va arriba, al árbol que tiene frutas le pegan, al que no tiene frutas no le pegan”, mencionó.

Salgado Macedonio continuará hoy su campaña en la comunidad de Xaltianguis, en la zona conurbada de Acapulco y después en la localidad de Tierra Colorada.