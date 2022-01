Antonio Baranda Agencia Reforma

Andrés Manuel López Obrador afirmó que aunque tiene apoyo popular si buscara reelegirse en la Presidencia de la República muchos de quienes le siguen no lo apoyarían.

Cuestionado en su conferencia mañanera sobre las las disputas en Morena por la adelantada sucesión presidencial, el Mandatario aseguró que se equivocan quienes creen ser importantes o contar con simpatías y que hagan lo que hagan el pueblo los apoyará.

«Voy a poner un ejemplo, yo, por convicción, porque sería traicionarme, he dicho no a la reelección, por convicción, nunca lo haría, eso está muy claro y nada de que yo puedo terminar la obra, consumar la obra de transformación, nada de eso, nada de caer en el necesariato, nada nada», expuso.

«Pero si yo fuese un ambicioso, o tuviese yo mucho apego al poder, que es uno de los principales errores de los dirigentes y dijera me voy a reelegir, muchos que están conmigo dirían no. Y tengo apoyo ¿eh? Pero es mucho más importante la fuerza del pueblo, la consciencia del pueblo».

López Obrador insistió en que la gente no está con la personalidad sino con la causa que representa.

«La gente lo que quiere es la transformación, es lo que le importa a la gente, por eso nos apoya. Cómo no nos van a apoyar si sabían que se robaban el dinero como lo sabíamos todos, pero a los más pobres ahora les está llegando lo que no recibían», afirmó.

Cómo no van a querer el cambio, dijo, el que no tenía o no recibía nada y sabía de la corrupción, como todos, ahora internaliza más porque está viendo los beneficios de combatirla.

En el movimiento de transformación, aseveró, lo que vale es lo que decidan los ciudadanos, porque son más que los dirigentes.

Respecto a posibles rupturas en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por la definición de la candidatura hacia 2024, el Presidente las descartó.

