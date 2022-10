Jorge Ricardo Agencia Reforma

MITLA, Oaxaca.-En el frenesí de la bienvenida al Presidente López Obrador, le aventaron cuatro peluches del Doctor Simi. Se los pasó a sus ayudantes igual que el mezcal, los panes, las galletas, los cuadros, las fotos, las muñecas, las flores, las canastas.

Tras el difícil fin de semana donde se reveló el robo de millones de archivos secretos de la Secretaría de la Defensa (Sedena), incluidos los de su estado de salud (gota, hipotiroidismo, angina inestable de riesgo grave), su remedio fue un baño de pueblo oaxaqueño. Lo mismo, pero más cansado. «Esta es mi mejor medicina», apuntó en Twitter.

«Bienvenido Sr. Presidente AMLO a Mitla», habían pintado en una barda a la entrada de la calle donde iba a inaugurar una sucursal del Banco del Bienestar, junto al riachuelo de aguas negras, calientes por el sol de mediodía.

Por ahí pasaron los globos gigantes de las calendas oaxaqueñas con mensajes de «Mitla es su casa»; la banda La Indiscutible; el grupo folklórico «Didxsaj»; el titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, que primero aterrizó en helicóptero; el Gobernador electo Salomón Jara y las edecanes de trenzas con los collares de flores; los comuneros de San Pedro Quiatoni, para quejarse de la minera Don David Gold que se metió a sus terrenos; los de Monjas, Miahuatlán, que habían bloqueado el camino a Pochutla en reclamo por el basurero autorizado por su presidente de usos y costumbres, Miguel Luis Cruz Zurita, y un maestro con el reclamo del pago de diez años en un sobre marcado con la Primera de Corintios 15:1-4 («Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos»).

La señora Dolores Reyes, su rebozo, sus huaraches, entró cargando una cartulina en una vara: «Es un honor estar con Obrador». «Es un héroe, porque está salvando al país, ¡viva López Obrador!», dijo. «¡Viva!», le contestaron los que ya esperaban bajo la carpa, apretados en el ancho de la calle.

López Obrador entró seguido por el priista Alejandro Murat, en el cargo de Gobernador hasta el 30 de noviembre. «San Nicolás Hidalgo, presente», le gritaban. Recibía collares de flores, estrechaba manos junto a las vallas. Presi, Presi, paisano, de Huimanguillo, Tabasco. «¡Ah, una choca!», le respondía el mandatario. «Andrés Manuel, una petición», le susurraban tras darle los regalos. «¡A la bim bom ba, AMLO, AMLO!». «Señor Presidente, nuestras peticiones ya le dieron firma de recibido». ¿De qué?, les respondía y seguían pasando botellas, dulces de membrillo, mezcales. «Especialmente para que usted lo disfrute y a ver si le puedes echar un ojo a nuestro asunto». «Mire, ahí estás», le dijo un hombre con un cartel de 2006 de «Presidente legítimo». «Miguel Cruz Zurita es un dictador horrible, ya lleva nueve años en el cargo, ya nombró a su sobrina, estamos bloqueando». «Se va a resolver, se va a resolver», decía López Obrador.

«Yo voté por ti, mi hija también y tú dijiste que nos ibas a dar gratuidad en el sistema de salud y mi hija necesita un trasplante de médula ósea y no me la quieren recibir en el IMSS», le gritó Daleth Rodríguez Guzmán, de la Villa de Zaachila. «Usted es nuestro padre, señor Presidente». «Que me ponga su autógrafo, todas las mañanas lo vemos», «Un regalito para el día de su cumpleaños», le pasó una viejita una guayabera y se llevó un beso en el cachete a través de la reja.

López Obrador sólo se puso de mal humor, aspecto de todos sus males juntos, cuando le silbaron a Murat. «¡Rata!», «¡Ratero!», le gritaron a la hora de su discurso.

«Oaxaca es el estado que más quiere el Presidente y por eso es que hay tantas sucursales», dijo el director del Banco del Bienestar, Manuel Lamoyi. Ya van 102 y habrá 290. El segundo banco se ha quedado con 79 sucursales.

«Ya los cepillamos», dijo el Presidente en su turno, interrumpido por los gritos con más peticiones.

Una mujer pidió un camino. «Sí, lo vemos, lo vemos», dijo. «No que lo vea, sino que se haga», le insistieron. «¡Es que lo tengo que ver, corazón!», dijo y se puso a defender a Murat.

Dos días antes, al inicio de su gira, dijo que le hará un homenaje, antes del 30 de noviembre, cuando sale. «Yo quiero decirles que Alejandro Murat nos ha ayudado mucho y vamos también a ayudar a Salomón Jara». Los hizo levantarse, acercarse, morenista y priista, reconciliados por el que asumía tono de patriarca. «Párense y dénse la mano aquí».

Por promesas no paraba, ni tampoco las solicitudes de su gente. «Nos faltan dos años, pero imagínense, si en el tiempo que llevamos se han hecho.», dijo. «¡Que se reelija!», le gritaron y él, que ya no. «Además, tienen razón mis adversarios: ya tengo bastantes achaques, ya estoy chocheando, pero con lo que me queda de fuerza, miren.». Golpeaba el aire con el puño: «Vamos a terminar la transformación de México».

La Indiscutible reinició las fanfarrias, de nuevo los saludos y apretones al rockstar que recibe peluches del que hace negocio con la salud de los pobres. Quisieron seguirlo hasta el riachuelo sucio. Los niños lloraban, las ancianas recibían empujones. Los de seguridad cerraron las vallas. «Nadie sale, hasta que se vaya el Presidente».

Lo alcanzaron los reporteros, cuando ya le habían puesto un sombrero de palma, y él respondió que no habrá investigación ni sanción por el hackeo a los militares. «No, yo soy partidario de que no, la gente sanciona y no les gustan esas cosas.», dijo.

Cresencio Sandoval, su soporte en el Gobierno, lo seguía detrás.