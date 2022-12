Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-En el marco de las modificaciones al «Plan B» electoral en el Congreso, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los morenistas tener cuidado si buscan salirse del partido, pues pasarse al bloque conservador no les garantizará apoyo del pueblo.

«No (hay rupturas), eso quieren nuestros adversarios. Hasta en el caso de que alguien dijera me voy, no pasa nada. Porque hasta para tomar una decisión de ruptura se necesita una causa. Y, si no hay elementos, no hay pruebas y sólo es porque yo quería y como yo soy muy importante pues me voy, además porque me están tirando un lazo del bloque conservador.

«Yo les diría a los que podrían tomar ese camino que tengan cuidado. Porque, ¿qué les pueden asegurar los del bloque conservador? Si ahí hay anarquía política, no tienen ni programa, ni dirigente, no tienen lo principal: no tienen pueblo», comentó López Obrador en conferencia.

En las últimas semanas, Ricardo Monreal no ha cerrado la puerta para ser candidato presidencial de Va por México. Ha conversado de la posibilidad, por separado, con dirigentes de los partidos integrantes de esa coalición.

Monreal declinó asistir a la marcha convocada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y a cambio acudió a la reunión Interparlamentaria México- España en Madrid, lo que le fue cuestionado por sus colegas de la fracción senatorial de Morena.

El senador ha mantenido distancia de las posturas oficiales y, contrario al inicio del Gobierno de AMLO, ha sido congelado en la relación con el Presidente.

Inclusive, se lanzó contra el «Plan B» del Presidente al asegurar que algunos planteamientos tienen «bloques de inconstitucionalidad».

Esta mañana, en Palacio Nacional, el Mandatario federal llamó por otra parte a sus adversarios a definir el método por el cual escogerán a su candidato para la elección del 2024.

«Yo les pregunto: ¿Cómo le van a hacer? ¿Van a hacer encuesta? ¿Cómo van a elegir al candidato del grupo conservador, van a hacer encuesta o van a convocar a un supremo elector? Eso lo tienen que resolver porque no va a ser fácil.

«Hay como 50, pero en realidad no son tantos, muchos dicen que aspirarán a ser candidatos para que les den una plurinominal, pero eso tampoco va estar fácil», agregó.