Iris Velázquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Dos años de búsqueda, mención honorífica, investigación en Israel y nada.

Ana Cecilia Jara Ettinger, lleva dos años esperando por una plaza. Lamenta que sus 7 años de estudio en medicina, su especialidad en genética médica de tres años, la alta especialidad en genética perinatal, un verano de investigación en el Instituto Weizmann de Israel, otro en Sassari, Italia, y su mención honorífica en la UNAM no hayan contado.

Ella está en la lista de espera del IMSS para poder ejercer en genética médica y perinatal.

«A veces con mayor preparación uno piensa que pudiera haber mayor posibilidad de empleo, y pues ya hice la alta especialidad en el Instituto Nacional de Perinatología. En marzo, habían dos plazas, una ya la cerraron y entonces sólo se quedó una de las doctoras», expuso en entrevista.

La especialista ayer colgó un video en redes manifestando su frustración. Tras asegurar que no hay plazas para médicos en México llamó al presidente a atender las necesidades en el país antes de contratar a médicos cubanos.

La respuesta en redes fue crítica y ante la polémica, Jara Ettinger subió un segundo video reprochando los ataques y reiterando que es una problemática general y no personal.

En su caso detalló a REFORMA que ha acudido a la «Feria de Plazas» que realiza el Seguro Social, pero en el área de genética no se ha liberado una plaza en cinco años.

Para que se desocupe una plaza, alguien se tiene que jubilar o morir, dijo.

Comentó que el argumento de que no hay suficientes médicos especialistas en el país es falso.

«Dice el Presidente que las plazas están en zonas rurales, tengo muchos amigos que quieren regresar a sus ciudades, a sus provincias, a ejercer ¿dónde están las plazas? Si usted dice que no hay médicos en México, le puedo decir que hay muchísimos médicos en México, y muchísimos especialistas, estamos en listas de espera, de años y años para conseguir una plaza», apuntó.

«Yo he buscado en Sonora, en Michoacán porque soy de allá, y tampoco. Hemos ido a las entidades, a los estados, no todos estamos buscando trabajar en la Ciudad de México, que es muy saturado, pero tener los años de preparación no es garantía, nada más no hay lugar para nosotros, pero sí para cubanos», se quejó.

