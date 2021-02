Jorge Ricardo Agencia Reforma

OAXACA, Oaxaca.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que al final de su administración entregará todos los ahorros de los beneficiarios del programa Sembrando Vida, porque no sabe si continuarán los apoyos para la siguiente administración.

En San Mateo Etlatongo, Oaxaca, donde se evaluó el avance del programa de siembra de árboles para impulsar la producción y la economía de las zonas rurales, el Presidente llamó a los beneficiarios a aprovechar los apoyos e intensificar el trabajo.

Recordó que el apoyo es de 5 mil pesos, de los cuales solo se reparten 4 mil 500, porque 500 se destinan a un fondo de ahorro.

Señaló que él consideraba que el dinero se retuviera unos dos años más después de concluido su sexenio, pero que ya cambió de parecer.

“Ya hablando con Javier May, pensándolo, lo mejor es que esos ahorros que tienen se les entreguen antes de que termine nuestro gobierno, para no dejar este recurso, si a lo mejor hay un problema a futuro. Vale más que, al finalizar el sexenio, esos ahorros se distribuyan a todos los sembradores.

“Tenemos que pensar en que no somos eternos, solo el Creador, y que en el caso de nuestro gobierno, si el pueblo así lo decide, terminamos en septiembre de 2024 y no va a haber reelección por cuestiones de principios, somos maderistas, seguimos el ejemplo del Apostal de la democracia, Francisco I. Madero, sufragio efectivo no reelección.

“Por eso se tiene que aprovechar bien el tiempo y la oportunidad que ahora que hay un Gobierno que voltea a ver el pueblo, no perdamos el tiempo y la oportunidad, porque no sabemos qué nos depare el destino, en el caso de programas gubernamentales hay la mala costumbre que termina el Gobierno y ya no hay continuidad, cambian, desaparecen los programas, son otras políticas”, expuso en el evento al aire libre.

López Obrador señaló que aunque el nuevo gobierno pertenezca al mismo movimiento, sería una visión distinta. Pero más, dijo, si hubiera un gobierno de otro partido.

“Toco madera, pero aquí es plástico, si hay un retroceso, si regresa la corrupción, si regresa el régimen de privilegios, si el gobierno vuelve a ser un comité al servicio de una minoría y se le da la espalda al pueblo, no habría programas”, refirió al golpear el atril desde el que pronunció su discurso.

El Presidente recordó la ocasión en que se aprobó la reforma constitucional para reconocer como derechos los programas de pensión a adultos mayores, personas con discapacidad y las becas a estudiantes, en la cual algunos partidos de oposición votaron en contra.

Citó que para el caso de Sembrando Vida, será más difícil “amarrar” los apoyos que se dan actualmente, a pesar de su cobertura.

“Pueden desaparecerlos cuando termine nuestro gobierno, por eso insisto hay que aprovechar el tiempo, hay que sembrar, hay que utilizar el apoyo para cultivar las parcelas, porque es un patrimonio que se deja a los hijos hacia adelante, el durazno, el aguacate, lo que están sembrando.

Además, el Presidente adelantó que mañana hará el anuncio del programa de vacunación para enfrentar la epidemia de coronavirus.

“Tienen la primicia, ya va empezar la campaña nacional de vacunación contra el Covid, se va anunciar mañana muy temprano en Oaxaca, se va a empezar a vacunar a todo el pueblo de México, empezando con los adultos mayores y nos va a proteger para no enfermarnos, no padecer, seguir sufriendo de esta pandemia.

“Esto nos va ayudar mucho, que se tenga adquirida toda la vacuna, 140 millones de dosis, 32 mil millones de pesos que ya se tienen, ya se compró toda la vacuna que se necesita para proteger a nuestro pueblo”, informó López Obrador.