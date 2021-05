Jorge Ricardo Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-En el Día del Maestro, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su Gobierno tiene el compromiso de no “maltratar” a los profesores como se hizo en el sexenio pasado.

“Quién no recuerda sus maestros. Lo que somos en buena medida depende de lo que hicieron con nosotros en las aulas las maestras, los maestros. Por eso el compromiso de no maltratarlos.

“En el sexenio pasado inventaron lo de la mal llamada reforma educativa para culparlos del atraso educativo de nuestro País como si ellos fuesen los responsables del que no se avance en materia educativa en nuestro País como debería de ser. No avanzamos porque estaban abandonadas las escuelas, no se avanzaba porque no se ayudaba con becas a los estudiantes, ahora es distinto”, comentó en un mensaje en video.

El Mandatario federal rompió otra vez la veda electoral y difundió los logros de su Gobierno en el apoyo a estudiantes y escuelas, así como en el respeto que aseguró ahora se le da a los maestros.

“Se están reparando las escuelas con el programa ‘La Escuela es Nuestra’, se están mejorando los contenidos educativos, se están entregando 11 millones de becas a estudiantes de familias pobres, y, lo que considero más importante, sobre todo en este día, se respeta la dignidad de las maestras y de los maestros”, agregó.

El 23 de abril, el Instituto Nacional Electoral (INE) apercibió al Presidente para que deje de desacatar la orden de dejar promover logros de Gobierno durante sus conferencias matutinas debido al proceso electoral en curso hacia el 6 de junio.

“Que, durante las campañas electorales y hasta el día de la Jornada Electoral a celebrarse el 6 de junio del 2021, se abstenga de difundir logros de Gobierno -incluyendo programas sociales y las personas beneficiarias-, obra pública, e incluso emitir cualquier tipo de información que pueda incidir en las preferencias electorales de la ciudadanía”, indicó el INE.