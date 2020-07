Fernanda Palacios Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el éxito mundial de su primera temporada, la serie The Boys confirmó ayer su tercera entrega.

Así lo anunciaron Seth Rogen y Evan Goldberg, productores ejecutivos, durante el panel alusivo a la serie en el marco de la primera edición de Comic-Con@Home.

“Porque este show tiene tantos fans y es visto por tantas personas, han decidido hacer una tercera temporada. ¿Cuándo empezaremos a filmarla? Nadie sabe. Tal vez en algún momento de esta década, pero la haremos, así que no se sorprendan si ven superhéroes en trajes perfectamente sellados”, bromeó Rogen.

“Muchas gracias por esto, realmente lo apreciamos y esperamos que disfruten esta tercera entrega, tanto como están a punto de gozar la segunda”.

Junto al productor Eric Kripke, los protagonistas Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr y Erin Moriarty, entre otros, adelantaron lo que vendrá en esta nueva entrega, que estrena el 4 de septiembre por Amazon Prime.

“Es mucho más intensa, trabajamos para hacerla más alocada, emotiva y con apuestas más altas. Todos están en un sitio muy apretado e incómodo”, explicó Kripke durante la charla.

“Los chicos son fugitivos y están siendo cazados, están básicamente acabados y haciendo lo mejor que pueden para acabar con Vought, todos están siendo empujados a sus límites”.

Además de presentar a un nuevo personaje, Stormfront (Aya Cash), el equipo resaltó que continuarán haciendo énfasis en temas políticos y sociales, como la supremacía blanca y el racismo.

“Tratamos no sólo de hacer un show de superhéroes lo más realista posible, sino crítico ante el mundo actual en el que vivimos. En la primera temporada abordamos el movimiento #MeToo, hablamos de la industria de armas en América, exploramos todo eso y en esta segunda, lo hacemos todavía más”, aseguró Kripke.

La serie también estrenará su primer after show, Prime Rewind Inside The Boys, un programa conducido por Truly Aisha Tyler, en donde al finalizar cada episodio desmenuzará sus temáticas y trasfondos.

