El Gobierno del Estado plantea reconvertir escuelas e inmuebles públicos subutilizados en centros comunitarios, bibliotecas digitales y espacios de capacitación laboral, ante la disminución de la población infantil en algunas zonas de Aguascalientes, de acuerdo con el Programa Estatal de Equipamiento Urbano 2050.

El diagnóstico advierte que la reducción de la matrícula escolar ha provocado que algunos planteles operen por debajo de su capacidad instalada, por lo que se propone aprovechar la infraestructura existente en lugar de construir nuevos espacios. La estrategia contempla adaptar los inmuebles a las necesidades de cada comunidad mediante la prestación de servicios culturales, tecnológicos, educativos y de asistencia social.

El programa también plantea que esta reconversión permita reducir los costos de mantenimiento, optimizar el gasto público y aprovechar el suelo urbano disponible. Bajo este esquema de flexibilidad funcional, las instalaciones que han dejado de responder a su propósito original podrían adquirir nuevos usos conforme cambien las necesidades demográficas y sociales del estado.