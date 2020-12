En lo que resta de este mes, la Dirección de Reglamentos del Municipio de Aguascalientes aplica tres operativos diferentes diarios con tres turnos que duran hasta las tres de la mañana y se realizan entre 1,800 y 2 mil revisiones por semana a distintos establecimientos y casas habitación, acorde a las facultades concedidas por el gobierno del Estado.

David Ángeles Castañeda, director de reglamentos, aseveró que la ciudadanía y los diferentes giros reglamentados deben recordar que el horario de operación es hasta las 12 de la noche y es crucial que la gente tome medidas sanitarias, no propicien aglomeraciones en los restaurantes u otros establecimientos.

En las dos primeras semanas de diciembre se han aplicado un promedio de 14 clausuras a establecimientos que no han cumplido con los protocolos sanitarios o bien no han respetado el horario de cierre de sus giros, y estos lugares se han localizado en fraccionamientos o colonias fuera del segundo anillo de circunvalación. Por semana a lo largo de esta pandemia, las clausuras han oscilado de 4 a 10 casos.

VAYAN DESALOJANDO

La autoridad municipal hace un llamado a la ciudadanía que asistirá en los siguientes días a los restaurantes, bares o cantinas a colaborar en el cierre puntual de las doce de la noche de esos establecimientos, porque de no hacerlo propician que sean clausurados y sea sancionado económicamente el propietario de ese negocio.

LAS 12 UVAS EN CASA

El director de Reglamentos del Municipio de Aguascalientes recalcó que aquellas personas que gustaban festejar el año nuevo en algún restaurante, ahora deberán hacerlo en sus casas, porque esos lugares deberán estar cerrados a las 12 de la noche.