La reforma al outsourcing también ayuda a los trabajadores a comprar su casa con crédito Infonavit, por lo que su antigüedad laboral no debe verse afectada por el cambio de patrón, advirtió el delegado de la institución, Sergio Armando González Serna.

El funcionario federal recordó que, a partir de este mes, muchas empresas han tenido que apegarse a los cambios señalados en la reforma al outsourcing, teniendo que hacer ajustes en sus plantillas laborales. Recalcó que este modelo no es que sea un mal esquema, cuando se realiza en el marco de la legalidad, que es lo que promueve la reciente reforma, ya que ofrece las prestaciones de ley, como el registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS y al Infonavit.

Indicó que con esta reforma se busca que todos los empleados estén registrados y tengan una situación laboral regularizada en las empresas para que éstas cumplan con sus obligaciones patronales, y en caso de que no sea así, el Infonavit tiene la facultad de decirle a las autoridades quién no está cumpliendo y de esta manera, proteger el derecho de los trabajadores a sacar un crédito hipotecario con el instituto.

Destacó que entre los beneficios que pueden tener los trabajadores con esta reforma destacan que al contar con un mayor salario, las aportaciones patronales a la Subcuenta de Vivienda serán mayores, lo que va a incidir en el monto de ahorro al solicitar un crédito Infonavit y por ende tendrán más dinero disponible para comprar, construir o mejorar su casa; además, gracias a la reforma a la Ley del Infonavit, con sólo tres bimestres de trabajo continuo, es decir, seis meses, podrán solicitar un crédito para su casa.