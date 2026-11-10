Tendrá Wildwood nuevo doblaje tras polémica con influencers

Angela Janayna Mendoza Parada Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO:

La distribuidora Imagem Films MX anunció que la película animada Wildwood: El Bosque Salvaje tendrá una nueva versión de doblaje para México, luego de la controversia que generó la participación de celebridades y creadores de contenido en la adaptación al español latino.

A través de un comunicado, la compañía informó que esta nueva interpretación estará disponible en cines a partir del jueves 12 de noviembre, con la intención de ofrecer una alternativa a los espectadores que cuestionaron la selección de voces de la producción.

La polémica comenzó tras el estreno de la cinta, cuando usuarios de redes sociales expresaron su inconformidad con la participación de figuras como Javier Ibarreche, Macarena García y Natalia Téllez, al considerar que los personajes debieron ser interpretados por actores especializados en doblaje.

Las críticas también estuvieron dirigidas a la práctica de contratar celebridades e influencers, conocidos como star talents, para prestar sus voces a producciones animadas, una situación que llevó a seguidores de la película a lanzar una petición en Change.org para solicitar una nueva adaptación.

Ante la controversia, Imagem Films MX aclaró que el doblaje original cumplió con los estándares creativos y profesionales establecidos, además de contar con la aprobación de las partes involucradas en Latinoamérica, por lo que aseguró que la decisión de realizar otra versión no pretende desacreditar el trabajo anterior.

«La creación de una nueva versión no busca invalidar ni desacreditar el proceso anterior, ni ninguna de las contribuciones artísticas realizadas», señaló la distribuidora, que también agradeció a quienes participaron en la primera adaptación.

La empresa destacó que las opiniones de los espectadores forman parte de la conversación alrededor de sus producciones y reiteró su disposición a escuchar las distintas perspectivas, aunque no precisó quiénes integrarán el nuevo elenco de voces ni si se mantendrá a alguno de los intérpretes originales.

Uno de los principales involucrados en la polémica fue Javier Ibarreche, quien respondió públicamente a los cuestionamientos y defendió su participación en la película, al asegurar que su intención era desarrollarse profesionalmente dentro de la industria del doblaje.

«No acepté un trabajo para quitárselo a un actor de doblaje, lo acepté para volverme uno», expresó el creador de contenido ante las críticas.

Finalmente, Imagem Films MX invitó al público a descubrir la nueva versión de Wildwood: El Bosque Salvaje, producción de fantasía realizada por el estudio de animación LAIKA, y animó a quienes ya vieron la película a regresar a las salas para experimentar la historia desde una perspectiva diferente.

La distribuidora acompañó su mensaje con la etiqueta #ValoramosTodasLasVoces, en medio del debate sobre la participación de figuras públicas y actores profesionales en el doblaje de películas animadas.