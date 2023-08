CDMX.- Además de haber ganado La Casa de los Famosos México, el éxito no se detiene para Wendy Guevara: ahora tendrá su propio reality show.

Wendy: Perdida Pero Famosa será el nuevo programa de la estrella de redes sociales, que se estrenará por ViX.

«Oigan, nadie va a arruinar mis planes. Estoy emocionada porque tendré mi propio show, Wendy: Perdida Pero Famosa, muy pronto en @vix. Y soporten porque traigo todos los trucos, bebés», escribió Guevara.

El reality será producido por EndemolShine Boomdog y mostrará cómo vive Wendy su nueva realidad y descubre el impacto de su participación en el exitoso programa.

«Con Wendy: Perdida Pero Famosa seguiremos el increíble viaje de Wendy luego de ganar La Casa de los Famosos México, luego de 71 días de confinamiento, brindando a nuestra audiencia la oportunidad de seguir presenciando, de cerca y de una manera muy íntima, esta maravillosa historia con este maravilloso personaje», informó la plataforma en un comunicado.

No se dieron a conocer más detalles del programa, sin embargo, Guevara compartió que participarán todos sus amigos, incluyendo a Paola Suárez y Kimberly Irene.

Wendy: Perdida Pero Famosa no tiene fecha de estreno. (Staff/Agencia Reforma)