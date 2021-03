Félix Zapata Agencia Reforma

CDMX.- Siempre se habla de buscar rivales europeos para el Tri, pero el Gales, al que enfrentará mañana, no es precisamente de primer nivel.

Por mucho que tenga a Gareth Bale y Aaron Ramsey, más de la mitad de la Selección Galesa que enfrentará a México en Cardiff no milita en Primera División.

Diecisiete jugadores, de los 31 convocados por el DT interino, Rob Page, militan entre Segunda y Terceras categorías e incluso algunos hasta en la Cuarta División, siendo estos elementos los que seguramente estarán en el amistoso ante el Tri, pues Gales ya echó mano de su mejor equipo para su duelo de Eliminatoria Mundialista ante Bélgica, con la que cayó 3-1.

Además, el martes tendrá otro cotejo clasificatorio a Qatar 2022 ante República Checa.

Dos integrantes de la plantilla de Gales son de Cuarta División inglesa, la English Football League Two: el portero Thomas King y el mediocampista Josh Sheehan, ambos del Newport County.

Tres están en la English Football League One, tercera categoría inglesa: Brennan Johnson, del Lincoln City; Chris Gunter, del Charlton Athletic, y Matthew Smith, del Doncaster Rovers.

Otro más está en la Bundesliga 2, Segunda División de Alemania: el defensa James Lawrence, del St. Pauli.

Y los 11 restantes, que no están en la Premier League inglesa o en alguna Primera División, militan en la llamada Championship, Segunda inglesa: el portero Adam Davies, el zaguero Rhys Norrington-Davies y el volante Joe Allen, del Stoke City; los defensas Connor Roberts y Ben Cabango, del Swansea; Chris Mepham con el Bournemouth; Tom Lockyer y Joseff Morrel del Luton Town; Jonathan Williams y Kieffer Moore del Cardiff; además de Tom Lawrence, del Derby County.