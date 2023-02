Antonio Baranda y Guadalupe Irízar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Los pasos elevados que se construirán en el polémico Tramo 5 Sur del Tren Maya, en Quintana Roo, cubrirán 42.1 kilómetros.

Javier May, director del Fonatur, detalló ayer que los distintos viaductos, separados entre sí por terraplén, abarcarán más del 60 por ciento de ese tramo, que va de Playa del Carmen a Tulum.

«El Tramo 5 Sur se extiende por 67.7 kilómetros. Más del 60 por ciento de la vía será viaducto elevado para proteger el suelo cárstico, cenotes, cavernas, y ríos subterráneos de la zona», indicó.

En un video proyectado durante la mañanera, se detalló que, del total de esta vía, 42.1 kilómetros serán de viaducto elevado y 25.6 kilómetros de terraplén.

«El viaducto elevado se soportará sobre columnas y pilotes herméticos instalados bajo estrictas medidas de seguridad que evitarán derrame de materiales», explica el video.

«Que evitarán derrame de materiales e impedirán contaminación del manto acuífero».

May explicó que, a fin de salvaguardar la cueva «Garra del Jaguar», en el Tramo 5 Sur, que cruza 2 municipios y 6 localidades, también se construirá un puente atirantado de 290 metros de longitud.

El funcionario especificó que, para habilitar este tramo, se requerirán 1 millón 484 mil metros cúbicos de balasto, 240 mil durmientes y 14 mil toneladas de riel, entre otras cosas.

En el Tramo 5 Sur, al cual se han opuesto ambientalistas, activistas y organizaciones, 27 kilómetros corresponden a la empresa Monta-Engil, 20.7 kilómetros a Grupo Indi, y 19.7 kilómetros a ICA.

Joao Pedro Parreira, director ejecutivo de Monta Engil Latinoamerica, precisó que, en el subtramo A, que va de Tulum-Akumal, habrá 3 viaductos con una longitud de poco más de 18 kilómetros.

«Esta solución mixta permite una interacción (amable) con el entorno geofísico que existe en el contexto del Tramo 5 Sur, en términos de suelo», dijo.

Parreira explicó que usarán 28 perforadoras, 60 grúas, 67 carros revolvedores de concreto, 11 bombas de concreto, 18 excavadoras, 24 tractores, entre otros equipos.

Manuel MuñozCano, director de Azvindi Ferroviario, explicó que el subtramo B requerirá 4 mil trabes prefabricadas, más de 27 mil «tabletas» prefabricadas y 650 mil metros cúbicos de terraplén.

«En este tramo hay una obra muy específica y detallada, que se llama puente atirantado Garra de Jaguar, para liberar una caverna que se encontró en la zona», abundó.

La empresa, dijo, ya desplegó 450 equipos de trabajo de alta especialidad y habilitó una planta de prefabricados para contar con los insumos necesarios.

Guadalupe Philips Margáin, directora de ICA, empresa que construye 19.7 kilómetros del subtramo C, reconoció que el suelo de la zona tiene una complejidad que obliga la construcción de 9 kilómetros de viaductos, 9 pasos vehiculares y la estación Playa del Carmen.

«Este tramo conecta Playa del Carmen con Puerto Aventuras; tenemos ya una planta de prefabricados que es donde estaremos produciendo todas las estructuras para los viaductos», explicó.