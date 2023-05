Silvia Olvera Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- La próxima instalación de la Gigafactory de Tesla en Santa Catarina, Nuevo León, estará rodeada de ventajas por la reducción de costos de operación y de ventas del producto final, y desventajas por las políticas del Presidente Andrés Manuel López Obrador, según el Baker Institute de la Universidad de Rice.

En el análisis titulado «¿Por qué Tesla planea una fábrica de automóviles en México? Las razones pueden sorprenderte», el autor David A. Gantz describió que parte de las desventajas tienen que ver con las metas de consumo de energía limpia que tiene Tesla.

«Para empresas como Tesla, que actualmente están sujetas a un compromiso de neutralidad de carbono, o es probable que lo estén en el futuro, las nuevas fábricas que dependen de la energía sucia, son un factor potencialmente complicado», dijo.

«La CFE sí tiene algo de gas natural disponible para la fabricación, (pero) también ha estado aumentando su monopolio sobre el suministro limitado de gas natural de México».

Esto se vio en la adquisición reciente de la empresa española Iberdrola, que operaba plantas de gas natural en varios estados, incluidos Nuevo León, que proveía a empresas privadas.

«Presuntamente Tesla tendrá acceso a los recursos ampliados de la CFE, aunque no está claro si la disponibilidad de gas natural en Nuevo León seguirá el ritmo de la creciente demanda en los próximos años».

Además, en México hay un Gobierno nacional con el que es difícil comprometerse en la mayoría de los niveles y, a veces, es impredecible o arbitrario en sus tratos con empresas privadas, señala el reporte.

En las últimas semanas, López Obrador ha incrementado su retórica en relación al rol del sector privado en la economía mexicana, refirió.

Otras desventajas son el aumento en la violencia en muchas partes del País, que aunque son menos graves en Nuevo León, existe el temor que se extienda hacia este Estado.

«A las preocupaciones comerciales se suman el aumento de la violencia en muchas partes del País, con las bandas de narcotraficantes que controlan las principales áreas geográficas, la corrupción endémica en todos los niveles, y el aumento de los secuestros de camiones, incluso en la concurrida carretera de Monterrey a la frontera de Estados Unidos».

Esto podría inhibir que algunos de los empleados de Tesla que tengan que mudarse a Nuevo León, no quieran hacerlo.

El documento señala que los detalles de los compromisos entre los Gobiernos estatal y federal con Tesla no se han hecho públicos y probablemente no estén totalmente finalizados.

Sin embargo, con base al tratamiento de grandes inversiones automotrices pasadas, ven probable que vaya a haber subsidios en exenciones fiscales, de capacitación de trabajadores, mejoras de infraestructura u otros beneficios.