Aguascalientes avanza en una transformación estructural de su sistema de movilidad urbana con la puesta en marcha de un carril confinado de 64 kilómetros en el Tercer Anillo, el despliegue de autobuses sustentables y un esquema integral de transbordos con tarifa preferencial, informó el director de la Agencia de Movilidad del Estado, Ricardo Serrano Rangel.

El proyecto de infraestructura vial abarca 32 kilómetros por sentido y contempla 130 paraderos inteligentes dotados de internet gratuito, cámaras enlazadas al C5, botones de alerta y accesibilidad universal. La vía estará delimitada mediante señalética vertical y horizontal, además de dispositivos de confinamiento, como vialetones y estoperoles, para garantizar el paso exclusivo de los autobuses.

Serrano Rangel explicó que la reestructuración de rutas responde a un diagnóstico continuo orientado a conectar centros de estudio, salud y empleo. El modelo permite realizar transbordos con un descuento del 50% en el primer viaje y del 25% en el segundo, dentro de una ventana de 90 minutos.

Asimismo, la flotilla integra 30 vehículos a gas natural y 70 híbridos, y se proyecta la incorporación de unidades eléctricas y articuladas de cero emisiones, respaldadas por la instalación de 15 cargadores dobles de 240 kW.

En materia laboral, la Agencia busca consolidar un esquema de dos operadores por unidad para garantizar horarios de descanso adecuados. Actualmente, laboran más de 100 mujeres como conductoras, quienes reciben una capacitación de 45 días y cuentan con instalaciones equipadas con dormitorios, regaderas, comedor y enfermería en las terminales del sistema.

La dependencia mantiene abierta la contratación de personal en coordinación con el Servicio Estatal del Empleo.