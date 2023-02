A diferencias de otras disciplinas que apenas estarán comenzando con las visorias para conformar su selectivo rumbo a los Juegos Nacionales Conade, el hockey In Line ya tiene a los representativos que estarán peleando por una presea en los próximos meses, y con la intención de que lleguen lo mejor posible a la competencia este fin de semana tendrán algunos juegos amistosos, a los que se espera asista afición para apoyar al equipo de casa.

Por ello, se le invita a la población en general de Aguascalientes a apoyar a la selección estatal de In Line Hockey asistiendo a los juegos de exhibición de esta disciplina, los cuales se llevarán a cabo este sábado, a partir de las 10:30 horas en las instalaciones de la pista de In Line Hockey del patinódromo estatal, ubicado en Ciudad Deportiva del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes.

Las categorías que jugarán son la Infantil Mayor Mixta de 11 y 12 años de edad, Juvenil Menor Varonil de 13 y 14 años y la Juvenil Mayor Varonil de 16 a 18 años. Cabe mencionar que actualmente se encuentran abiertas las puertas del equipo para todo aquel que desee comenzar o continuar su formación deportiva en esta disciplina, con el objetivo de nutrir y reforzar las filas de la selección que participará en los Juegos Nacionales Conade 2023.