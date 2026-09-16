Francisco de Anda Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco: El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que el Gobierno federal lanzó una licitación pública internacional para ampliar el muelle de Puerto Vallarta y construir un nuevo puerto base para cruceros turísticos en el Pacífico.

Explicó que la convocatoria fue publicada el viernes de la semana pasada, luego de las gestiones realizadas desde el inicio de su administración ante el Gobierno federal y la Secretaría de Marina.

«Se confirma ya que queda en Puerto Vallarta», afirmó Lemus, quien destacó que el proyecto competía con propuestas de Mazatlán, Los Cabos y Nayarit.

El Mandatario estatal señaló que para concretar la obra el Gobierno de Jalisco aportó terrenos y recursos destinados al crecimiento de la Marina de Puerto Vallarta. Consideró que el proyecto transformará la actividad turística y económica del destino durante los próximos 50 años.

Actualmente, Puerto Vallarta recibe cruceros únicamente como puerto de escala. Los pasajeros descienden durante el día y posteriormente continúan su recorrido hacia otros destinos, lo que genera una derrama económica limitada.

Con el nuevo Homeport, los cruceros podrán iniciar o concluir sus recorridos en Puerto Vallarta. De acuerdo con Lemus, esta modalidad permitirá incrementar la ocupación hotelera.

Entre las rutas que se analizan se encuentra un recorrido entre Puerto Vallarta, Los Cabos y Los Ángeles, en ambos sentidos.

Lemus estimó que la construcción comenzará el próximo año y que el nuevo puerto base podría entrar en operación hacia 2029.