El inicio del 2021 no fue como se esperaba para ninguno de los representativos de Necaxa que debutaron en el torneo con el pie izquierdo cayendo en sus respectivos partidos. Los Rayos cayeron como visitantes 3-2 ante Mazatlán mientras que las Centellas lo hicieron en casa ante Cruz Azul por 0-2. Aunque el equipo varonil consiguió dos goles, la producción ofensiva de sus delanteros fue nula ya que los goles cayeron con los mediocampistas, mientras que en la femenil no se pudo conseguir perforar las dianas rivales.

Afortunadamente ambos tendrán ayuda en la ofensiva en los siguientes partidos o eso parece ser. En principio las Centellas tienen ya aseguradas a dos incorporaciones que ayudarán mucho al ataque y que no pudieron estar presentes en el primer partido por un tema de registro al no contar con la visa de trabajo. Tanto Fernanda Sarellano como Mayela Medina son dos jugadores con carácter ofensivo y con mucho manejo de balón, lo que sin duda será una enorme ayuda para ese sector que es uno de los que más batalla para Centellas desde que se creó el equipo. Se espera que para las siguientes jornadas ambas futbolistas ya puedan ser registradas, la fecha dependerá de los trámites.

Por parte de los Rayos, el “Profe” Cruz aseguró que todavía espera dos refuerzos más rumbo a este torneo. Un delantero y un medio ofensivo que llegarían del futbol extranjero. Aquí hay un poco más de incertidumbre, el equipo tiene hasta el próximo 31 de diciembre para hacer los movimientos, pero todavía no hay nada certero. Bien podrían llegar dos nuevos jugadores o quedarse con el plantel que tienen, solamente quedará esperar para saber si Necaxa podrá contar con nuevas piezas.

NÚMEROS QUE VALEN

16 Goles anotaron los Rayos el torneo pasado

10 Goles anotaron Centellas el torneo pasado