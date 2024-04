CDMX. -Por primera vez en toda su carrera, la rapera y compositora Missy Elliott será la protagonista de una gira en la que estará acompañada de grandes músicos del género.

Para esta serie de conciertos tan importantes, estará acompañada de la cantante Ciara, el rapero Busta Rhymes y como invitado, el músico y productor Timbaland.

La gira se titula Out of This World: The Missy Elliott Experience Tour, y con ella visitará 24 ciudades de Estado Unidos y Canadá, desde Vancouver, hasta Illinois.

Missy es un ícono del hip hop, en la década de los 90 e inicios de los 2000, cosechó diversos éxitos, como: «Get Ur Freak On», «Lose Control» y «Work It»,

También es la primera mujer rapera en ser incluida en Salón de la Fama del Rock and Roll, un hecho que la manager de la cantante cree que fue el detonante para esta gira.

«Los fans me han estado pidiendo que haga una gira desde siempre, pero quería esperar hasta sentir que era el momento adecuado porque sabía que, si alguna vez iba a hacerlo, tenía que hacerlo a lo grande y ¡tenía que hacerlo con mi familia!», dijo Missy en un comunicado.

El tour será durante el verano, comenzando el 4 de julio en Canadá.

El anuncio de la gira lo hizo a través de sus redes sociales, con un video de temática futurista en el que también aparece Ciara y Busta Rhymes, con quienes comparte hits como: «1, 2 Step» y «Get Contact», respectivamente.