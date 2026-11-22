La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó el inicio de la construcción del Andador Turístico del Santuario del Cristo Roto, en San José de Gracia, proyecto que contempla una inversión total de 22 millones de pesos para fortalecer la infraestructura turística y mejorar los espacios públicos de este municipio.

Durante el arranque de los trabajos, la mandataria explicó que la primera etapa contará con una inversión superior a nueve millones de pesos e incluirá la construcción de 300 metros lineales de andador, una explanada y áreas de convivencia destinadas a actividades culturales, recreativas y eventos públicos.

El secretario de Obras Públicas, César Enrique Peralta Plancarte, detalló que el nuevo andador conectará con el malecón y que se prevé concluir esta primera etapa en febrero o principios de marzo de 2027.

Por su parte, el secretario de Turismo, Mauricio González López, destacó la importancia económica de esta obra, al señalar que aproximadamente el 80% de la población de San José de Gracia depende de las actividades relacionadas con el turismo.

La gobernadora sostuvo que el proyecto busca atraer más visitantes y generar oportunidades para comerciantes, prestadores de servicios y pequeñas empresas. Recordó que en el municipio se han realizado otras intervenciones, como la instalación de una velaria, rehabilitación de calles y mejoras en infraestructura hidráulica.

La alcaldesa Laura Araceli González Reyes reconoció el respaldo estatal para desarrollar este proyecto.

En representación de los prestadores de servicios, Martín Rodríguez señaló que el santuario recibe más de cinco mil turistas semanalmente y que la obra beneficiará a cerca de 500 trabajadores vinculados con actividades náuticas, restaurantes y comercios locales de la zona.