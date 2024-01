Alejandra Mendoza Agencia Reforma

Pese a la amplia diferencia entre las tasas de interés entre México y Estados Unidos, al cierre del 2023 el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador acumuló una fuga récord por 349 mil 858.5 millones de pesos de capital que los extranjeros tenían invertidos en el País en valores gubernamentales.

Gabriela Siller, directora de Análisis de Grupo Financiero Base, señaló que el sexenio de López Obrador sería el primero desde la Administración del ex Presidente Ernesto Zedillo, que registró una salida por 68 mil 969.68 millones de pesos.

De acuerdo con información del Banco de México (Banxico), la tenencia de valores gubernamentales por residentes en el extranjero cerró diciembre pasado en un billón 788 mil 933.44 millones de pesos.

Siller descartó que la salida de capitales haya obedecido principalmente al tema de la pandemia del Covid, ya que a partir de febrero del 2019, previo a la pandemia, se comenzó a observar esta salida, lo que indica que un factor es la incertidumbre respecto a la política económica interna.

La analista recordó que en mayo del 2023, cuando el Gobierno federal tomó las instalaciones de Ferrosur, se presentó una salida de capital importante.

Tan sólo en ese mes se registró una fuga de 64 mil 895.08 millones de pesos, equivalentes a 3 mil 623.15 millones de dólares, según datos de Banxico.

«Entonces significa que sí ha habido acciones importantes que generan miedo y que por lo tanto dejan valores gubernamentales», afirmó.

Indicó que pese a la amplia diferencia en la tasa de interés (5.25 y 5.50 por ciento en Estados Unidos, y 11.25 por ciento en México), debería ayudar a que ingresen más capitales al País, pero el comportamiento no ha sido así.

«Es posible que en el 2024 veamos una moderada entrada de capitales, sin embargo, no sería suficiente para compensar la salida neta registrada hasta este momento, tendría que ser un año con una oleada de capitales hacia México para que el sexenio terminara en terreno positivo», apuntó Siller.

En contraste, comentó que en el caso de la Administración del ex Presidente Vicente Fox se observó una mayor confianza en la política económica interna.

«Tuvo que ver principalmente con la alternancia política», consideró.

Agregó que de continuar gobernando el mismo partido en la siguiente Administración presidencial, disminuiría la fuga de capitales.

«Creo que el principal miedo que se tenía sobre esta Administración ha pasado un poco», dijo.

Carlos González Barragán, profesor e investigador del Tec de Monterrey y de la UDEM, señaló que al cierre del año pasado se observa una reducción del 16 por ciento del capital que los extranjeros tenían invertidos en México, en valores gubernamentales respecto al inicio de esta Administración federal.

Agregó que de disminuir la calificación crediticia de México, también tendría un impacto negativo en la inversión en los valores gubernamentales.

Víctor Gómez, director de Analítica de datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), consideró que si llegara a ganar el mismo partido, pudiera continuar la salida y entrada de capitales, pero no como una fuga.

Añadió que en todo el 2023 se registró una entrada de capitales extranjeros por 81 mil 956.57 millones de pesos en valores gubernamentales, que si bien es positivo, se verá afectado por el proceso de recuperación económica y la reducción en las tasas de interés por parte del Banxico.