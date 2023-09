Una vez más, la ciudad de Aguascalientes fungirá como sede de un destacado torneo internacional de tenis. Según se indica en la página oficial de la WTA, en octubre se celebrará un torneo de categoría ‘challenger’.

Los torneos ‘challenger’ son eventos internacionales que otorgan 125 puntos, situándose un escalón por debajo de los torneos regulares de la WTA o ATP. No obstante, al contar con el aval de la máxima autoridad del tenis mundial, estos torneos atraen a diversas tenistas de renombre.

El calendario de la WTA muestra que este torneo llevará el nombre de «Aguascalientes Open», y tendrá lugar del 16 al 22 de octubre. Aunque aún no se ha revelado información detallada sobre la sede o las participantes, se espera que en las próximas semanas se ofrezcan más detalles sobre este relevante torneo internacional.

Es importante mencionar que el Aguascalientes Open es un torneo con tradición. Aunque estuvo en pausa durante varios años, regresó en 2022 durante la Feria de San Marcos, pero solamente en la rama varonil.

Este año se anticipaba otra edición del torneo ATP Challenger. Sin embargo, por diversas circunstancias no se llevó a cabo. A pesar de ello, parece que Aguascalientes sí disfrutará de su cita con el tenis, pero en esta ocasión con un torneo en la rama femenil, lo que, sin duda, generará gran expectación.