CDMX.- Una adaptación musical de 10 Cosas Que Odio de Ti llegará a Broadway en 2027. El proyecto tendrá libreto de Lena Dunham y Jessica Huang, con música y letras de Carly Rae Jepsen y Ethan Gruska.

Christopher Wheeldon dirigirá y realizará la coreografía, mientras Tom Kitt se encargará de la supervisión musical, los arreglos y las orquestaciones. Las funciones de preestreno comenzarán el 17 de agosto en un teatro todavía por anunciar. El elenco y el resto del equipo creativo se conocerán posteriormente.

La historia volverá al Instituto Padua para seguir a dos hermanas que enfrentan enamoramientos, presiones sociales y conflictos adolescentes mientras definen su identidad. La película original, estrenada en 1999 y protagonizada por Julia Stiles, Heath Ledger, Joseph Gordon-Levitt y Larisa Oleynik, reinterpretó La Fierecilla Domada, de William Shakespeare. Con los años se convirtió en un clásico de culto por sus personajes, humor y retrato de la adolescencia.