Durante el periodo vacacional los accidentes en el hogar incrementan hasta 15%, según informó la Dirección de Protección Civil Municipal, encabezada por Gabino Vázquez Vega.

Este aumento se atribuye principalmente a la mayor presencia de menores en casa, lo que incrementa los riesgos de accidentes domésticos.

Entre las medidas de prevención en el hogar, el funcionario destacó las siguientes:

Verificar las condiciones del tanque de gas, aditamentos y evitar fugas

Mantener a los niños alejados de la estufa y productos inflamables

No amarrar mascotas al tanque de gas para prevenir accidentes. Además, que niños y adultos mayores no pasen mucho tiempo solos en casa

Tener un botiquín de primeros auxilios accesible

Tapar recipientes con agua y evitar riesgos de ahogamiento en infantes

También aconseja no saturar los multicontactos eléctricos y tapar en los enchufes que no estén en uso. Los productos inflamables y tóxicos deben ser etiquetados y guardados en lugares seguros. Es importante enseñar a los niños a usar los números de emergencia adecuadamente y a no responder llamadas de personas desconocidas.

Antes de ausentarse por un periodo prolongado, se recomienda verificar que las válvulas de gas y agua estén cerradas, dejar conectados solo los aparatos electrónicos indispensables y encargar las mascotas a alguien de confianza.

Además, no difundir planes de viaje en redes sociales y avisar a un familiar o vecino sobre la ausencia, dejando un número de contacto en caso de emergencia.

Para quienes planean viajar por carretera, se insiste en revisar las condiciones del vehículo, incluyendo motor, frenos y llanta de repuesto. Todos los ocupantes deben usar el cinturón de seguridad y evitar el consumo de bebidas alcohólicas durante el trayecto.

Protección Civil pone a disposición de la ciudadanía las líneas telefónicas 449 970 40 53, 449 918 28 11 y 072 para solicitar auxilio o hacer reportes de emergencia.