Temía otra agresión de su esposo y pidió ayuda a la Policía

Un hombre de 41 años terminó detenido y a disposición de la Fiscalía General del Estado luego de que su esposa lo señalara por presuntas agresiones verbales y daños dentro de su vivienda, en el fraccionamiento Cumbres.

Policías municipales acudieron a un domicilio de la calle Marcelina Cervantes Sánchez tras recibir un reporte por violencia familiar. En el lugar fueron recibidos por Sandra, de 42 años, quien manifestó que su esposo la había agredido verbalmente y causado daños en el inmueble.

La mujer señaló que anteriormente ya había solicitado la intervención de las autoridades por otras agresiones y, ante el temor de sufrir un nuevo ataque, pidió apoyo a los uniformados.

Con autorización de la afectada, los policías ingresaron a la vivienda y encontraron a Pablo “N”, de 41 años, sentado en un sillón de la sala. De acuerdo con el reporte policial, presentaba un evidente estado de ebriedad y reaccionó de manera agresiva ante la presencia de los oficiales.

Tras el señalamiento directo de la mujer, el individuo fue detenido, informado del motivo de su arresto y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.

Pablo “N” quedó a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.