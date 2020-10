Claudia Guerrero y Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López cuestionó el uso con propósitos politiqueros del robo de medicamentos con cáncer e incluso calificó de temerario que se acuse un autorrobo.

El Mandatario fue cuestionado en su conferencia de prensa mañanera sobre la denuncia que padres de niños con cáncer anunciaron que presentarán ante la Fiscalía General de la República contra él y miembros del gabinete de Salud por ese robo.

“Es un asunto muy lamentable por las niñas, los niños y también la utilización de estos casos con propósitos politiqueros, los medios se dan vuelo con esto, ya expliqué que fue un robo a una distribuidora, porque así están las reglas para adquirir ciertos medicamentos, hay que distribuirlos con ciertas empresas (..) se adquirió un seguro, se cumplió con todo el procedimiento, sí están asegurados, ya se está reponiendo, es decir, se están consiguiendo los medicamentos, ya también se tiene muy avanzada la investigación, mucho muy avanzada, ya va a haber resultados de quiénes fueron los que robaron”, sostuvo.

“Y si alguien está sosteniendo que fue un autorrobo o que atribuyen que nosotros mismos robamos los medicamentos pues es muy mala fe, son juicios temerarios, es de mucha maldad, y no es así el pueblo de México, aunque sí hay malos de malolandia, eso sí, pero no es así la mayoría de nuestro pueblo, es bueno, no tiene mala entraña”.

El Jefe del Ejecutivo insistió en que en este caso hay “cosas raras”, en particular porque el hurto fue denunciado mucho tiempo después de ocurrir.

“Hay cosas extrañas, muy raras, por ejemplo, se llevó a cabo el robo y se denunció mucho tiempo después, se informó mucho tiempo después, pasó mucho tiempo, la policía privada que cuida no tenía o no tiene legalizados sus papeles, de esto que hablábamos que hay empresas particulares de vigilacia, de protección, en todos lados, sin control, porque dejaron de tener policías de los gobiernos para contratar servicios de seguridad”, expuso.

Respecto a la distribuidora de medicamentos que anunció su Gobierno, el Mandatario dijo que se está avanzando y operará para impedir corrupción en la compra y distribución de medicamentos.

“Ya va avanzando (la distribuidora) porque por eso es que vamos a tener esa distribuidora de medicamentos, imagínense cómo estaba, hacían su agosto los que vendían medicamentos, los que distribuían y los que hacían el trabajo de relaciones públicas, vamos a llamarlo elegantemente, los que se asociaban con funcionarios, tenían relaciones hasta con los medios de comunicación, es un negocio de 109 mil millones de pesos, por eso hay tanta resistencia, nada más que nosotros vamos a seguir adelante”, aseveró.