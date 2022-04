Teme el personal médico y de enfermería del Hospital Miguel Hidalgo que haya repunte de pacientes por COVID a causa la Feria Nacional de San Marcos, reconoció el dirigente del Sindicato, Francisco Araiza Méndez.

El líder sindical afirmó que hasta el fin de semana pasado había cero pacientes COVID en el Hospital Miguel Hidalgo y siguen con la atención cotidiana de las demás enfermedades, sin embargo, hay temor de que llegue a ocurrir un repunte importante tal y como pasó en enero pasado tras las fiestas de diciembre. “En enero pasado fue complicado porque aparte la mayoría del personal del hospital también se enfermó y no había gente para atender, entonces concientizar a la población de que las cosas no están mal, afortunadamente, pero que no se confíen porque esto puede repuntar”.

Afirmó que esperan que no pase a mayores el aumento de casos por COVID en el Estado y que las vacunas hayan hecho lo suyo, pero en caso de ocurrir esperan que ello se dé para la primera o la segunda semana de mayo, además de advertir que la infraestructura del Hospital Hidalgo no estaría lista ni tampoco hay personal suficiente para atender en caso de una sobresaturación de pacientes por COVID. “Deseamos que no pase, que llegue el 15 de mayo y que todo esté tranquilo como hasta ahorita en cuanto a COVID. Ojalá que no haya repunte, pero viendo lo que ocurrió en diciembre y que hay mucha gente que viene de muchas partes incluso de otros países, lamentablemente pareciera que sí va a haber algo, ojalá que no se ponga feo, aún no podríamos cantar victoria”.

¡Participa con tu opinión!